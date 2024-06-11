CQ クリニカルエピ　プロフェッショナル

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先月QVCにて購入。2回使用しましたが、以前購入したものがあるので、今回出品。写真9枚目 外箱の角が最初から少しつぶれていました・美容クリニック監修の家庭 用光美容器・自分のペースで簡単にこれ1台で全身ケア、男性のヒ ゲを含む全身照射が出来、 使用時にジェル不要・熱に強いサファイアガラス 使用◎使用不可 頭皮、額、耳の内側、鼻 まゆ、目の周辺、眼球、唇 喉仏、乳首、乳輪、へそ内 部、肛門、粘膜部位、日焼 けした肌、シミ、肝斑、あ ざ、ほくろ、イボのような 暗褐色や黒色の部分、ニキ ビを含む皮ふ炎をお越して いる部位、傷口、破傷又は 炎症をお越した皮ふ、感染 又は挫傷部位、骨折、内出 血やケガをしている部位、 手術後の部位、金属、プラ スティック、シリコンを埋 め込んでいる部位、刺青、 アートメイクをしている部 位、過去3ヶ月以内に美容 施術を行なった部位、ふく らんだほくろ、ウイルス性 のイボ、皮ふガン、血管腫 、化膿性湿疹、腫れもの、 湿疹、かぶれなどの皮ふ疾 患、かさぶた、皮むけ、ひ びわれ、かゆみ、ほてり、 虫さされ（注意事項） 次のような医療機器との併 用はしないで下さい・ペースメーカー等の体内植 入型電子機器・人工心肺等の生命維持用医 療電子機器・心電計等の装着型の医療電 子機器・妊娠中又は疑い・授乳中、生理中・高血圧・心臓に障害・免疫疾患、免疫抑制剤服用・てんかん、糖尿・結核性疾患、伝染病疾患・急性疾患、慢性疾患・神経障害、皮ふ知覚傷害・アレルギー体質・小学生以下のお子さま商品内容 本体 ACアダプター 保護メガネサイズ 約高さ23.3幅7.6奥行き5.1重量 約348gコード長さ 約180cm消費電力 48wメーカー価格 96,500円