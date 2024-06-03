幅広い互換性 超小型 急速充電器 Type-Cケーブル付属

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G-1272-T／ご覧頂きありがとうございます！！＼◎開店以来♪大好評♪◎人気?売れ筋品を取り揃えました。なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。◎1~3日以内での発送完了を目指しております。【強力な高速充電】優れた充電性能を備えたGaN（窒化ガリウム）技術を使用。シングルポートモードでC1/C2ポートから100W（最大）の電力を出力できます。（市場に出回っているほとんどのタイプCインターフェイスラップトップに対応）100WUSB充電器を使用すると、MacBookPro16は1.4時間で完全に充電できます。【1つで十分です】2つのPD3.0USB-Cポートと2つのQC3.0USB-Aポートがあり、タブレット、スマートフォン、その他の充電式デバイスを同時にすばやく充電できます。注意：充電速度を確保するために、パッケージ内の100W充電ケーブルを使用することを強くお勧めします。【幅広い互換性】ほぼすべてのUSB充電デバイスでの作業に最適。MacBookPro/Air、iPadPro/Air、Lenovo、HPPavilion、Surface、およびType-Cポートを備えたその他のラップトップと互換性があります。また、iPhoneとiPad、SamsungGalaxy、GooglePixel、MotoGPowerなどのモバイルデバイスとも互換性があります。4つのポートを同時に使用しても、電源が切断される心配がなく、賢く電力を分配します。【安全で信頼できる】最新のGaN技術を使用しているため、長期間の使用後も過熱しません。複数のデバイスが同時に充電されると、充電器は各インターフェースの電力を賢く分配し、切断することなく1?2秒で充電を開始します。【パッケージリスト】Hapfish100W4-IN-1充電器、1.5m100wtype-c急速充電ケーブル、ベルクロ、ユーザーマニュアル