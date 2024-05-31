  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
JB23 ジムニー 4型 5MT
商品番号 J65020388180
商品名

JB23 ジムニー 4型 5MT
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 119,999 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

平成14年車検来年3月29日まで96000キロ通勤で使ってるので多少伸びます3〜3.5インチアップジャダーありません改造多数ですタイヤホイールだけ変わりますエンジン載せ替えてます載せ替え時にガスケット、パッキン、シール、クラッチ、ベルト類消耗品は全部交換してるのでそこら辺のよりは程度いいと思います載せ替えから3000キロ程度しか走ってません不具合は特にありません下回り錆も少ない方だと思いますこれからの雪に最強です山も林道も行けます何かあれば質問してください値下げ交渉受け付けます
http://narcologia.ru/goods/approximate777820.html
http://narcologia.ru/goods/conception246957.html
http://narcologia.ru/goods/tenet213863.html
JB23 ジムニー 4型 5MT
スズキ ジムニー JB23 4型 5MT | labiela.com
JB23 ジムニー 4型 5MT
スズキ ジムニー JB23 4型 5MTリフトアップ エンジン載せ替え後60,000 ...
JB23 ジムニー 4型 5MT
３代目・４型】スズキ ジムニー ランドベンチャー（JB23型) | シン・軽 ...
JB23 ジムニー 4型 5MT
JB23 ジムニー 4型 5MT 品質のいい 244444円 www.coopetarrazu.com
JB23 ジムニー 4型 5MT
車検2年付き】スズキ・ジムニー JB23 5速MT 4型カスタム多数！千葉県柏 ...
JB23 ジムニー 4型 5MT
ジムニーJB23 4型 5MT 車検付き (hry02020) 岐阜のジムニーの中古車 ...
JB23 ジムニー 4型 5MT
ジムニーJB23 4型 5MT 2.5inリフトアップ 4ナンバー貨物登録 車検R5年 ...
JB23 ジムニー 4型 5MT
スズキ ジムニー JB23 4型 5MT | labiela.com
JB23 ジムニー 4型 5MT
３代目・４型】スズキ ジムニー ランドベンチャー（JB23型) | シン・軽 ...
JB23 ジムニー 4型 5MT
福岡 ジムニー JB23W JB23 5MT 4型 車検付き リフトアップ 九州 【全 ...
JB23 ジムニー 4型 5MT
JB23 ジムニー ４型 クロカン MT スズキジムニー | ncrouchphotography.com
JB23 ジムニー 4型 5MT
３代目・４型/前期】スズキ ジムニー FISフリースタイルワールドカップ ...
JB23 ジムニー 4型 5MT
スズキ ジムニー JB23 4型 5MT | labiela.com
JB23 ジムニー 4型 5MT
ジムニーJB23 4型 5MT 2.5inリフトアップ 4ナンバー貨物登録 車検R5年 ...
JB23 ジムニー 4型 5MT
スズキ ジムニー JB23 4型 5MT | labiela.com

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru