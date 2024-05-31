JB23 ジムニー 4型 5MT

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商品詳細
平成14年車検来年3月29日まで96000キロ通勤で使ってるので多少伸びます3〜3.5インチアップジャダーありません改造多数ですタイヤホイールだけ変わりますエンジン載せ替えてます載せ替え時にガスケット、パッキン、シール、クラッチ、ベルト類消耗品は全部交換してるのでそこら辺のよりは程度いいと思います載せ替えから3000キロ程度しか走ってません不具合は特にありません下回り錆も少ない方だと思いますこれからの雪に最強です山も林道も行けます何かあれば質問してください値下げ交渉受け付けます
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