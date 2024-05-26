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ジムニー　JA22W　純正 　ステアリングギアボックス 　A58
商品番号 K82447570269
商品名

ジムニー　JA22W　純正 　ステアリングギアボックス 　A58
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値引き交渉はご遠慮ください。ジムニーJA22W　純正ステアリングギアボックス（中古）■取外し車両情報■年式　H8年Ⅰ型車名　ジムニーグレード　ワイルドウインドウ型式　JA22Wカラー　IVNトリム　型式指定類別区分シフト　FAT走行　104398Km車体番号　JA22W-119＊＊＊■商品■ジムニーJA22W　純正ステアリングギアボックス（中古）■状態■中古品ですので汚れ、擦れ、傷、錆などあり。実働車から外しました。
http://narcologia.ru/goods/perpetual998246.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly532884.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement98299.html
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