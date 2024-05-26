ジムニー　JA22W　純正 　ステアリングギアボックス 　A58

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商品詳細
値引き交渉はご遠慮ください。ジムニーJA22W 純正ステアリングギアボックス（中古）■取外し車両情報■年式 H8年Ⅰ型車名 ジムニーグレード ワイルドウインドウ型式 JA22Wカラー IVNトリム 型式指定類別区分シフト FAT走行 104398Km車体番号 JA22W-119＊＊＊■商品■ジムニーJA22W 純正ステアリングギアボックス（中古）■状態■中古品ですので汚れ、擦れ、傷、錆などあり。実働車から外しました。
http://narcologia.ru/goods/perpetual998246.html
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