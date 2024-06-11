BMアクセラ　純正ショック

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商品詳細
BMアクセラスポーツ 純正ショックアブソーバー約60000km走行20Sから取り外したものです。抜けなどは無い状態での取り外しです。リア片方下側ブッシュ無くなっていますのでご確認下さい。画像で判断お願いします。
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