三菱　ミニカバン　h42v ローダウンスプリング

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ミニカ h42v(2wd)ローダウンスプリング4wdは、わかりません。程よくローダウンしてました。2インチ位だと思います。2年で15000km位使用しました。エグい塗装剥がれは、ありません。使用によるスレはありますが、程度は悪くないと思います。写真にて判断お願い致します。発送は都合により土日月火、祝日、大型連休は出来ません。ご了承下さい。即購入オッケーです。宜しくお願い致します。