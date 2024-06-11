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三菱　ミニカバン　h42v ローダウンスプリング
商品番号 W46798436231
商品名

三菱　ミニカバン　h42v ローダウンスプリング
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミニカ　h42v(2wd)ローダウンスプリング4wdは、わかりません。程よくローダウンしてました。2インチ位だと思います。2年で15000km位使用しました。エグい塗装剥がれは、ありません。使用によるスレはありますが、程度は悪くないと思います。写真にて判断お願い致します。発送は都合により土日月火、祝日、大型連休は出来ません。ご了承下さい。即購入オッケーです。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rouge386110.html
http://narcologia.ru/goods/competitive359981.html
http://narcologia.ru/goods/financier536860.html
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