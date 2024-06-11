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タントカスタムRS　４WD　車検R7年3月　パワスラ　キーフリー　ナビ
商品番号 A46793449464
商品名

タントカスタムRS　４WD　車検R7年3月　パワスラ　キーフリー　ナビ
ブランド名 ダイハツ
特別価格 税込 54,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル...タントカラー...ホワイトボディタイプ...軽自動車年式...平成20年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...10万〜14.9万kmご覧いただきありがとうございますタントカスタムRS　ターボ　４WD型式　CBA-L385Sエンジン型式　KF　タイミングチェーン初度登録　H20年3月車検　R7年3月駆動　４WD色　パールホワイト　W24走行距離　122,000キロ修復歴　なしパワースライドキーフリーHIDヘッドライト15インチ純正ホイール　アルミオーバーヘッドコンソールナビ　パナソニック地デジ　走行中視聴可能Bluetoothオーディオバックカメラ走る曲がる止まる問題なし外装傷は左フェンダー凹み左リヤドアクォーター　線凹み　個人意見ですが見た目はあまり気にならないぐらいだと思いますが気になる方は現車確認お願い致します小傷はあります内装は禁煙車だと思います　臭いはないと思いますシートのへたりも少ない方だと思います現車確認は必ずお願い致します現状販売を理解できる方お願い致します別途　リサイクル料金9,790円検索用＃タント＃軽自動車＃ムーヴ＃ムーブキャンパス＃タントカスタム＃ワゴンR＃ウェイク＃パレット
http://narcologia.ru/goods/parenthesis446644.html
http://narcologia.ru/goods/stair958700.html
http://narcologia.ru/goods/injure840167.html
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