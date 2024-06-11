タントカスタムRS　４WD　車検R7年3月　パワスラ　キーフリー　ナビ

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トヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル...タントカラー...ホワイトボディタイプ...軽自動車年式...平成20年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...10万〜14.9万kmご覧いただきありがとうございますタントカスタムRS ターボ ４WD型式 CBA-L385Sエンジン型式 KF タイミングチェーン初度登録 H20年3月車検 R7年3月駆動 ４WD色 パールホワイト W24走行距離 122,000キロ修復歴 なしパワースライドキーフリーHIDヘッドライト15インチ純正ホイール アルミオーバーヘッドコンソールナビ パナソニック地デジ 走行中視聴可能Bluetoothオーディオバックカメラ走る曲がる止まる問題なし外装傷は左フェンダー凹み左リヤドアクォーター 線凹み 個人意見ですが見た目はあまり気にならないぐらいだと思いますが気になる方は現車確認お願い致します小傷はあります内装は禁煙車だと思います 臭いはないと思いますシートのへたりも少ない方だと思います現車確認は必ずお願い致します現状販売を理解できる方お願い致します別途 リサイクル料金9,790円検索用＃タント＃軽自動車＃ムーヴ＃ムーブキャンパス＃タントカスタム＃ワゴンR＃ウェイク＃パレット