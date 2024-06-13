52系エルグランド4WD♪両側パワースライド♪後席モニター♪全方位カメラ♪



52系エルグランド4WD♪両側パワースライド♪後席モニター♪全方位 ...



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ご購入希望の方は出来るだけ現車確認をお願い致します。現車確認、出品ともに神戸市西区岩岡からになります。プロフィール欄も一読お願い致します。◆車両情報◆［車種］日産 エルグランド 250ハイウェイスター8人乗り4WD［年式］平成23年式［型式］DBA-TNE52［車検］令和6年7月［走行］141,000km［外装］ランクB目立つ傷や凹みもなく、かなり綺麗なお車になります♪クリアの剥げや色褪せもなく、14万キロ走ってると思えないほどボディも艶々です♪［内装］ランクBタバコ臭やペット臭もなく、前のオーナーさんが丁寧に乗ってましたので内装のコンディションも凄く良いです♪［装備］純正ナビ、両側電動スライドドア、全方位カメラ、後席モニター、半革シート、保冷保温器※タイヤは2022年製のスタッドレスになります。□■セールスポイント■□日産の高級ミニバン「エルグランド」4WDモデルになります♪令和5年度自動車税も支払済みのコミコミ価格です！アルファードやヴェルファイアのような高級車と同じクラスですが、価格は安く、装備はより豪華になっております♪新車と同じモデルなので、全然古さも感じません♪※同じ価格帯のアルヴェルは2つ前のモデルになりますまた珍しく4WDになりますので、ご家族やお友達とスキーやスノボ、キャンプをする人にはぴったりのお車かと思います♪オプションで保冷保温器もセンターコンソールに付いております♪※メーター管理システムにて走行距離確認済みです。141,000km実走行現車確認可能です！※陸送も格安で手配させて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。◆陸送費例◆・中国地方：30,000円〜・中部地方：30,000円〜・四国地方：40,000円〜・九州地方：60,000円〜・関東地方：60,000円〜・東北地方：80,000円〜※現状、不具合等はございませんが状態最優先となります。引き渡し後はノークレームノーリターンとなります。※個人的主観ですが綺麗なお車であると思います。細かい点が気になる方は必ず現車確認をお願い致します。#トヨタ#日産#アルファード#ヴェルファイア#エルグランド#ヴォクシー#ノア#セレナ#ミニバン