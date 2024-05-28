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ヴェルファイア GGH20W サンバイザー左右セット 91946
商品番号 A23047951873
商品名

ヴェルファイア GGH20W サンバイザー左右セット 91946
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号:91946取外車両詳細　　年式　・　・　・　平成21年08月　　車種　・　・　・　トヨタヴェルファイア　　型式　・　・　・　DBA-GGH20W-8025898【NFTSKC】　　類型　・　・　・　16088-0045　　グレード　・　・　3.5ZG　　カラー　　・　・　070【ホワイトパールクリスタルシャイン】　　トリム　　・　・　FD19　　トランス　・　・　U660E　　アクスル　・　・　-01A　　シフト　　・　・　6CAT【6速コラムオートマ】　　エンジン型式　・　2GRFE【ガソリン】　　排気量　　・　・　3500cc　　走行距離　・　・　約58.000km　　駆動方式　・　・　2WD商品詳細:サンバイザー左右セット★以下にて【欠品】が書かれていない商品に関しては画像に写っているものが全て付属します★　　☆　左右セット　　☆　状態良好/年式相応の使用感・薄汚・スレ程度/画像参照
http://narcologia.ru/goods/shuttle107725.html
http://narcologia.ru/goods/rouge882610.html
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