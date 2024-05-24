T-DEMEND バネ H180 20キロ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらはT-DEMENDバネH18020キロになります。使用は車高調を組んだ時に取り付けて走行せず取り外して保管してありました。傷や汚れはないです、新品未使用ではないのでご注意ください。なにか質問がありましたらコメントお願いいたします。
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