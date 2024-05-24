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TEIN直巻きバネ　直巻きスプリング　テイン
商品番号 N78875573182
商品名

TEIN直巻きバネ　直巻きスプリング　テイン
ブランド名 テイン
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TEINの直巻きスプリングです。細かいスペックわかりません。ID63H17510kになります。使う機会がなくなった為出品します。使用年数、距離は不明です。その他画像で判断してください。KWCRUXクラックスクァンタムジールGPスポーツファイナルコネクションなど色々な車高調に合うと思われます。11k13k11キロ13キロ152mm180mm200mm203mm152ミリ180ミリ200ミリ203ミリ6インチ8インチハイパコマジバネチャラバネMAQSマックスばねバネスプリング直巻きスプリング直巻直巻きサスペンション車高調車高長車庫調#TEIN#直巻きスプリング#直巻きバネ#アイバッハ#326Power#カヤバ#KYB#車高調用品の種類···スプリングサスペンションタイプ···車高調整式対応車種メーカー···汎用、トヨタ、日産、ホンダ、スバル、スズキ、三菱、マツダ、ダイハツ、BMW、メルセデス・ベンツ、レクサス、アウディ、フォルクスワーゲン、フォード、シボレー、ボルボ、ミニ、ポルシェ、プジョー、その他
http://narcologia.ru/goods/calling462650.html
http://narcologia.ru/goods/organization552062.html
http://narcologia.ru/goods/pompous983823.html
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