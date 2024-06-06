ディオール ソヴァージュ オードトワレ EDT 未使用 100ml 香水 #18

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★在庫一掃セール価格 ¥7000★赤字価格のため値下げ交渉不可でお願いします。【ブランド】ChristianDior(クリスチャンディオール)【商品名】ディオールソヴァージュオードトワレEDT【容量】100ml【状態】未使用品【付属品】箱【購入時期】2023年7月店舗及び倉庫での保管品になります。倉庫移転にともない赤字覚悟での出品になります。未使用品になりますが見落としている傷汚れがあるかもしれませんがわかる範囲でお伝えします。ご理解の上で購入宜しくお願いします。