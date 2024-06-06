イングリッシュ ぺアー ＆ フリージア コロン

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イングリッシュぺアー＆フリージアコロン(30ml)いい香りですが香水マニアでたくさんあるのでお譲りします！4回ほど使ったくらいでまだ全然残ってます。秋のエッセンスを凝縮したかのよう。英国の果樹園で収穫した熟したての洋梨の官能的なみずみずしさを白いフリージアのブーケで優しく包み、アンバー、パチョリ、ウッドで豊潤に仕上げています。ジョーマローンロンドンのNo.1人気の香りです。ジョーマローンロンドンのすべての製品はボックスにセットして、エレガントなラッピングを施したギフトスタイルでお届けします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●フルーティの香りトップノート：キングウィリアムペアー甘く香るフルーツのこのアコードは瑞々しく熟していて、優美な花の雰囲気の中では控えめです。ハートノート：フリージア典型的な英国スタイル。クールなホワイトフリージアが、繊細な香りでハートノートに溶け込みます。ベースノート：パチョリ官能的でディープなウッディノート。フレグランスの香りを持続させます。