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源氏香合わせ お香五種セット・香炉母から譲り受けた物になります。未使用ですが、長期自宅保存となっております。その為、経年による汚れを感じる部分がありますので、写真のご確認をお願いします。気になる部分があれば、ご連絡下さい。〈写真7.8.9〉香炉の特にセロテープ部分に劣化汚れがあります。〈写真11〉詳細なセット内容は、こちらをご確認下さい。〈写真12.13〉箱のカバーがありますが、経年により汚れがあります。