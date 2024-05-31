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diptyque 60周年限定品ダンシングオーバルキャンドルテュベルーズ190g
商品番号 J34525254681
商品名

diptyque 60周年限定品ダンシングオーバルキャンドルテュベルーズ190g
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディプティック　ダンシングオーバルキャンドルテュベルーズ190g限定版未使用品ですが箱無し一度も飾ったりもしていないので美品です。以下、引用です。ディプティックの「フレグランスキャンドル」から、限定デザインの「ダンシングオーバル(DancingOvals)」コレクションが登場。創業60周年のフレグランスメゾン、ディプティック。「ダンシングオーバル」は、60周年を記念したアニバーサリーコレクションの第1弾として発売されたアイテム。
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