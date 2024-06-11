APOTHIA IF ディフューザー 200ml AD12-IF

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アメリカ正規代理店購入品定価 ￥15,950(税込)APOTHIALOSANGELES(アポーシア)から『IF(イフ)』のリードディフューザーが入荷しました。『IF(イフ)』は、ベルガモット、ゆず、グレープフルーツ3種類の柑橘系にフリージアと白クチナシのブーケの香りをブレンドしたIFは、L.A.セレブリティの85%が一番に選んだAPOTHIAブランドのベストセラーフレグランスです。癖がなく、さわやかでありながらセクシーで、まさに誰からも好かれる香りです。ウッドスティックについたビーズがインテリアとしてのアクセントになっています。ノンアルコールで作られており、使用期間はご使用されるスティックの本数にもよりますが約9〜12ヶ月間です。【商品名】APOTHIALOSANGELESアポーシアIFDiffuserNormalイフリードディフューザー200mlAD12-IF【香り】IF(イフ)【素材】ベルガモット/ゆず/グレープフルーツ/フリージア/白クチナシ【サイズ】本体：約直径8cm×縦13cm外箱：約横9cm×縦28cmスティック：約28cm【内容量】約200ml【仕様】フレグランスオイル入りガラス瓶リード(スティック)APOTHIAオリジナル専用箱※その他付属品はございません。【注意事項】※仕様変更によりお届けする商品のガラス瓶のデザインが画像2枚目ではなく画像3枚目のデザインの場合がございます。※製品の仕様上キャップから僅かに漏れがあり、容器が濡れている場合がございます。※スティックの本数は商品個々によりバラつきがございます。※製品の製造、輸送過程でついたガラス容器の小傷・欠け、汚れ等がある場合がございます。※海外からの輸送のため箱に痛みがある場合がございます。※ノンアルコールのためアルコール性のものと比べて、香りの拡散力は弱いですが、蒸発スピードが遅く、香りが長持ちします。※香りの感じ方には個人差がございます。様々な要因(配置、換気や鼻の慣れ等)により匂いが感じられない場合でもご使用後(開封後)の返品は商品の性質上承る事が出来ません。※以上の事をご理解ご了承のもとご利用頂きますようお願い申し上げます。