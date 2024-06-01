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ヤーマンジェットフロスコンパクト　YOI-100W
商品番号 Q94420058195
商品名

ヤーマンジェットフロスコンパクト　YOI-100W
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤーマンジェットフロスコンパクト2023.10.6日購入一度使用しました。ノズルは一本は未使用です。使用したノズル洗浄除菌済み気になる方のご購入はご遠慮ください。除菌ケース未使用定価29800円#ヤーマン#歯ブラシ#デンタルクロス#ジェットフロスコンパクト
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