ヤーマンジェットフロスコンパクト　YOI-100W

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商品詳細
ヤーマンジェットフロスコンパクト2023.10.6日購入一度使用しました。ノズルは一本は未使用です。使用したノズル洗浄除菌済み気になる方のご購入はご遠慮ください。除菌ケース未使用定価29800円#ヤーマン#歯ブラシ#デンタルクロス#ジェットフロスコンパクト
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