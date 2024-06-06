古渡命銘木　後西院勅銘　「岩船」　伽羅　聞香　香木　沈香　香道

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種類...香木●重さ∶0.30グラム●状態：香木店にて鑑定した結果、伽羅だと判明しました。美品ですが、使用感が気になる方は写真でご確認ください。●値段交渉値段は相場をもとに付けておりますが、気持ち程度の値下げ対応は可能です。ご興味をお持ちになられた方は、お気軽にコメントをよろしくお願い致します。#沈香#伽羅#羅国#真那賀#真南蛮#佐曽羅#寸門多羅#新伽羅#香木#インセンス#姿物#香#焼香#聞香#名香#銘香#志野流#御家流種類...お香・インセンス,香木香り...その他種類...お香・インセンス,香木,焼香、抹香