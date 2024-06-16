★新品未使用★人幹細胞ボディジェル

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商品詳細
アクアドルナボディケア 200gヒト幹細胞化粧品。塗った箇所がしっとり、引き締まると人気のボディジェル。顔にも使えて小顔になります。定価24,750円を11,200円にて！部位···ボディー用、全身用、フェイス用、手・腕用、足用
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