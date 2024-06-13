ヨネックス フュージョンレブ4 ネイビー　アイスブルー　テニス ソフトテニス

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商品詳細
メーカー→ヨネックスサイズ→28.0cmカラー→ネイビー 紺色 アイスブルー定価→15000円ぐらい●足を包み込む新設計アッパーが高速フットワークを生み出す。■品番：SHTF4MGC-366■商品名：パワークッションフュージョンレブ4メンGC■素材：アッパー：合成繊維+合成樹脂ミッドソール：合成樹脂アウトソール：ゴム底■原産国：ベトナム製■その他：対応コート···オムニ・クレー兼用紐が劣化しているので新品の白色紐をお付けします。宜しくお願い致します。
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