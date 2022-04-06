大谷翔平MVP記念ボブルヘッド

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2022年5月10日（日本時間11日）にレイズ戦で来場者先着25,000人に配布された記念品です。昨年のア・リーグMVP受賞を記念した貴重な一品です。海外製品ですので、キズや色ムラ、剥がれ、はみ出し等ご了承ください。気になる方はご遠慮ください。お値下げ対応しておりません。