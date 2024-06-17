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- 【レア】ユベントス 09-10ユニフォーム アウェイ 長袖 XL ジエゴ 28
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商品詳細
人気のユベントスのユニフォームレアな長袖です。元ブラジル代表ジエゴ選手のマーキングです。◯商品説明丈···長袖カラー···グレーチーム名/国外···ユヴェントスFCリーグ···セリエA種類···レプリカユニフォームサイズ···XL(LL)背番号…28ネーム…ジエゴ◯状態ワンシーズン着用したので、少し色落ちとマーキングに劣化があります。また、背中部分のタグを切り取っています。その他は目立つ汚れはありません。#セレソン#ユーベ#長袖ユニ
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ユベントス ユニフォームショップ 2009-2010 Juventus Home ＆ Away O.K.A.
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