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【レア】ユベントス　09-10ユニフォーム　アウェイ　長袖　XL ジエゴ　28
商品番号 G37383116444
商品名

【レア】ユベントス　09-10ユニフォーム　アウェイ　長袖　XL ジエゴ　28
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気のユベントスのユニフォームレアな長袖です。元ブラジル代表ジエゴ選手のマーキングです。◯商品説明丈···長袖カラー···グレーチーム名/国外···ユヴェントスFCリーグ···セリエA種類···レプリカユニフォームサイズ···XL(LL)背番号…28ネーム…ジエゴ◯状態ワンシーズン着用したので、少し色落ちとマーキングに劣化があります。また、背中部分のタグを切り取っています。その他は目立つ汚れはありません。#セレソン#ユーベ#長袖ユニ
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