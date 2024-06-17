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BEAMS JAPAN /Ｊリーグ３０th Tシャツ /ビームセレッソ大阪
商品番号 J72553964254
商品名

BEAMS JAPAN /Ｊリーグ３０th Tシャツ /ビームセレッソ大阪
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

右胸にBEAMSSOCCERのロゴ、左胸に各クラブのエンブレムを配置。バックプリントはメインにＪリーグ公式マスコットのＪリーグキングと、その下にＪリーグ３０周年のロゴを配置しています。Ｊリーグの３０周年を記念してのコラボアイテムサイズ：L新品未使用◎値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/diamond222358.html
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