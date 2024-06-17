BEAMS JAPAN /Ｊリーグ３０th Tシャツ /ビームセレッソ大阪

右胸にBEAMSSOCCERのロゴ、左胸に各クラブのエンブレムを配置。バックプリントはメインにＪリーグ公式マスコットのＪリーグキングと、その下にＪリーグ３０周年のロゴを配置しています。Ｊリーグの３０周年を記念してのコラボアイテムサイズ：L新品未使用◎値下げ不可



TOKYO CULTUART by BEAMS（トーキョー カルチャート by ビームス ...



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