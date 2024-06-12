阪神タイガース湯浅ユニフォームMワッペン付き

阪神タイガースユニフォームサイズはMです。湯浅投手の背番号の物です。背中と右袖にワッペン貼っています。あまり着ていないので綺麗ですがワッペン貼っています。ご了承頂ける方にお願い致します。野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム



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