阪神タイガース湯浅ユニフォームMワッペン付き

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商品詳細
阪神タイガースユニフォームサイズはMです。湯浅投手の背番号の物です。背中と右袖にワッペン貼っています。あまり着ていないので綺麗ですがワッペン貼っています。ご了承頂ける方にお願い致します。野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム
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