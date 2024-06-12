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阪神タイガース湯浅ユニフォームMワッペン付き
商品番号 I88532188693
商品名

阪神タイガース湯浅ユニフォームMワッペン付き
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガースユニフォームサイズはMです。湯浅投手の背番号の物です。背中と右袖にワッペン貼っています。あまり着ていないので綺麗ですがワッペン貼っています。ご了承頂ける方にお願い致します。野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム
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