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- 05‘セルティックFC☆チャンピオンズリーグ非売品
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商品詳細
新品、未使用品、支給品。★貴重なチャンピオンズリーグ支給モデルですが、画像の通り、スポンサーにダメージがあります。ご理解の上、落札して下さい★サイズXL(身幅/約58㎝、着丈/約77㎝)
http://narcologia.ru/goods/smear964404.html
http://narcologia.ru/goods/update879895.html
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