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藤原恭大　ユニフォーム
商品番号 E99119890241
商品名

藤原恭大　ユニフォーム
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

千葉ロッテマリーンズ藤原恭大選手のホームユニフォームです。背番号2の物でマジェスティック社製です。右袖に藤原選手のワッペンが付いています。サイズはMサイズ。プロ野球千葉ロッテブラックサマー大阪桐蔭佐々木朗希大谷翔平ダルビッシュ有メジャーNPBMLB
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