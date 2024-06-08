藤原恭大　ユニフォーム

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商品詳細
千葉ロッテマリーンズ藤原恭大選手のホームユニフォームです。背番号2の物でマジェスティック社製です。右袖に藤原選手のワッペンが付いています。サイズはMサイズ。プロ野球千葉ロッテブラックサマー大阪桐蔭佐々木朗希大谷翔平ダルビッシュ有メジャーNPBMLB
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