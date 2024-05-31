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ヨネックスシューズ
商品番号 E36313326525
商品名

ヨネックスシューズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入し２ヶ月ほど履きましたがもう使わなくなったので出品致します。ダメージはありますがまだまだ履いていただけると思います。
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