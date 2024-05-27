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鈴木一朗イチロー　直筆サインボールと写真
商品番号 M68322900491
商品名

鈴木一朗イチロー　直筆サインボールと写真
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 6,880 円
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商品詳細

1993年の貴重なサインになります。ヤフオク入手。
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