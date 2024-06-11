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ルースイソンブラTT size XL
商品番号 C43390760055
商品名

ルースイソンブラTT size XL
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品購入後、数回着用です。ロゴ擦れなどの傷みはありませんが、写真3枚目の目立たない程度の小さな穴があります。全体的に綺麗な方かと思います。宜しくお願い致します。
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