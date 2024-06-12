アナハイムエンジェルス ラグランTシャツ NEWERA

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2023年8月9日にアナハイムエンジェルスのNEWERAショップで購入した商品になります。丈...七分袖サイズ...14/16KIDSSIZE着丈60cm袖下43cm※当方身長165cmで肩幅はある方です。種類...ラグランシャツカラー...レッド✕ネイビー野球チーム...大リーグ・MLB日本では手に入らない商品です。ご興味がありましたら、購入の検討を宜しくお願い致します。※Tシャツのみになります。尚、こちらは直ぐのお値下げは考えておりませんのでご了承下さい。※別でエンジェルス内で購入したヘルメット(ナチョスケース)も出品中です。#大谷翔平#ロサンゼルス#エンゼルス#エンジェルス#記念品#MLB#WBC#オールスター#二刀流