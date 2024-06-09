美品　ルースイソンブラ　ピステ　S

丈···長袖カラー:ネイビーsize:S使用回数3回のヨレヨレしてない美品です。もちろん目立った汚れ傷などはありません。限定商品で今は販売されていないピステです。他の人とかぶりたくない方、どうですか？



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