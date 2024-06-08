spazio ベンチコート

丈···長袖カラー···ブラック種類···ピステ・防寒ウェアサイズ···L子供のサッカー観戦用に使用していました。少し薄手です。丈は156cmの女性でスネ下辺まであります。目立った傷、汚れはありませんが使用感はあります。※神経質な方の購入はご遠慮下さい。



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ベンチコートもう持ってる？まだ持ってない？ジュニアも取り扱い！



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