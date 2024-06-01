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山﨑福也選手BIGアクリルスタンド
商品番号 B96300999468
商品名

山﨑福也選手BIGアクリルスタンド
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オリックス・バファローズの山﨑福也選手のBIGアクリルスタンドです。2枚目の写真は大きさの比較になりますので小さいアクスタは付いてません。新品未使用です。素人による保管の為、袋のシワが気になる方や神経質な方は御遠慮下さい。山﨑福也オリックス・バファローズ
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