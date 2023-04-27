福岡ソフトバンクホークス☆柳田悠岐選手☆1500本安打達成ヒーローボール

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商品詳細
こちらは2023年8月18日に福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手が1500本安打を達成した日のヒーローボールになります(´∀｀*)ファン辞めたのでお譲りします！
http://narcologia.ru/goods/mobilehome526343.html
http://narcologia.ru/goods/pompous850923.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild174352.html
福岡ソフトバンクホークス☆柳田悠岐選手☆1500本安打達成ヒーロー ...
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