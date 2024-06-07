ディアドラ Diadora サッカー/フットサル ナイロンジャケット Oサイズ

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ディアドラDiadoraサッカーフットサル用のナイロンジャケットになります。アズーリモデルでイタリアカラーのデザインになります。薄手で軽量の生地になる為かなり動きやすいです。サイズ:Oサイズ着丈:73cm身幅:55cmになります。※素人採寸になりますのでご了承ください。着用回数は1〜2回程度でかなりの美品になります。⭐︎同モデルのセットアップも出品中です⭐︎#ディアドラ#イタリア代表#サッカー#フットサル#diadora#アズーリ#ゲームシャツ#プラクティクスシャツ#練習着#ftb#nike#adidas#アンブロ#kappa