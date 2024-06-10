ヨネックス　テニスバック

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商品詳細
詳細サイズ:ワンサイズ色:ブラック材質:ポリ塩化ビニル(PVC),ポリエステルスポーツ:テニスブランド:ヨネックス(YONEX)サイズ:32×23×55（cm）サブ機能:正面ポケット×3、内ポケット、シューズポケット新品未使用品タグ付きです。撮影のため、開封しました。よろしくお願いいたします。
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