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85cm ミツワ タイガー バット 虎印 美津和タイガー
商品番号 F70303584266
商品名

85cm ミツワ タイガー バット 虎印 美津和タイガー
ブランド名 美津和タイガー
特別価格 税込 7,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミツワタイガーmitsuwatigerREVOLTIGERIOTA長さ85センチ　重量760グラム新品・未使用品ではございますが、店頭購入・自宅保管品をご理解いただける方よろしくお願いいたします。完璧を求める方は、お控えください。自宅保管の為、梱包されているフィルムが所々破れています。
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