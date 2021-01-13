85cm ミツワ タイガー バット 虎印 美津和タイガー

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商品詳細
ミツワタイガーmitsuwatigerREVOLTIGERIOTA長さ85センチ 重量760グラム新品・未使用品ではございますが、店頭購入・自宅保管品をご理解いただける方よろしくお願いいたします。完璧を求める方は、お控えください。自宅保管の為、梱包されているフィルムが所々破れています。
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