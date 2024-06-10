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ソフトテニス ラケット ヨネックス エフレーザー5S
商品番号 J96208358308
商品名

ソフトテニス ラケット ヨネックス エフレーザー5S
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子供が使用していましたがいらなくなったので出品します。ソフトテニスラケットヨネックスエフレーザー5S詳しくはわからないので写真から確認して下さい。　ネットを変えてからあまり使用していません。
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