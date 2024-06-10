ソフトテニス ラケット ヨネックス エフレーザー5S

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商品詳細
子供が使用していましたがいらなくなったので出品します。ソフトテニスラケットヨネックスエフレーザー5S詳しくはわからないので写真から確認して下さい。 ネットを変えてからあまり使用していません。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful96851.html
http://narcologia.ru/goods/encourage118672.html
http://narcologia.ru/goods/stealth514276.html
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【重量・SW計測済】【レーザーイエロー】F-LASER 5S エフレーザー5S【YONEX（ヨネックス）】 - ソフトテニス・硬式テニス・バドミントン・卓球・ラケット計測・カスタムフィット・シューズフィッティング・通販｜起己スポーツ tatsumisports タツミスポーツ
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