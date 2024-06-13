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未使用 2003年 阪神タイガース 優勝記念 ZIPPO 特別限定セット
商品番号 O92771273388
商品名

未使用 2003年 阪神タイガース 優勝記念 ZIPPO 特別限定セット
ブランド名 ジッポー
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆未使用☆2003年阪神タイガース優勝記念ZIPPO特別限定セットです。シリアルナンバー:0017/2003長期保存品のため、外箱、フレームに少し傷がありますが、未使用品となっております。ZIPPO本体も少しヨゴレがございますが、外の袋を開けて拭くとヨゴレは落ちるかと思います。（未開封品のため、そのままで出品者いたします）#ZIPPO#ジッポライター#ジッポー#ライター#オイルライター#2003年#阪神#優勝記念#優勝記念特別限定セット#希少#コレクション#セット#阪神タイガース#限定品#未使用野球チーム...阪神タイガース
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未使用 2003年 阪神タイガース 優勝記念 ZIPPO 特別限定セット
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未使用 2003年 阪神タイガース 優勝記念 ZIPPO 特別限定セット
【ZIPPO】2003年 阪神タイガース 優勝記念特別限定セット 希少 未使用

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阪神タイガース 2003年優勝記念特別限定ZIPPO | labiela.com

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