2016ガンバ大阪ホームレプリカユニフォーム 井手口陽介 21

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2016シーズンのガンバ大阪のホームレプリカユニフォームになります。井手口陽介選手のネームと21の背番号・胸番号が入っています。数回着用してクリーニングに出したあとはクローゼットで保管していました。パッチ部分も含め全体的に目立つような汚れや破損は見当たりません。丈···半袖カラー···ブルーチーム名/国内···ガンバ大阪リーグ···J1種類···レプリカユニフォームサイズ…M-L(メーカー表記)#ガンバ大阪#井手口陽介#Jリーグ#サッカー#レプリカユニフォーム