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2016ガンバ大阪ホームレプリカユニフォーム 井手口陽介 21
商品番号 V71259581738
商品名

2016ガンバ大阪ホームレプリカユニフォーム 井手口陽介 21
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2016シーズンのガンバ大阪のホームレプリカユニフォームになります。井手口陽介選手のネームと21の背番号・胸番号が入っています。数回着用してクリーニングに出したあとはクローゼットで保管していました。パッチ部分も含め全体的に目立つような汚れや破損は見当たりません。丈···半袖カラー···ブルーチーム名/国内···ガンバ大阪リーグ···J1種類···レプリカユニフォームサイズ…M-L(メーカー表記)#ガンバ大阪#井手口陽介#Jリーグ#サッカー#レプリカユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/ordering500279.html
http://narcologia.ru/goods/tenet548563.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce460655.html
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再入荷/予約販売! 2016ガンバ大阪ホームレプリカユニフォーム 井手口 ...
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