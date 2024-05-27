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エポック2023Jリーグカード ヴィッセル神戸 山川哲史選手 直筆サインカード
商品番号 Y76898538934
商品名

エポック2023Jリーグカード ヴィッセル神戸 山川哲史選手 直筆サインカード
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023Jリーグカードヴィッセル神戸山川選手直筆サインカードシリアル47/55です。スリーブとカードケースに入れて保管してます。レギュラーカードおまけいたします
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