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ボルトレイジ7V
商品番号 W53857179344
商品名

ボルトレイジ7V
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボルトレイジ7VUL1画像であるように一部塗装の剥げ擦り傷がありますがヒビ割れ等はないのでまだまだ使用できますガットは今年の5月にVアクセル　26ポンドで貼ってありますガットが合わず30分程度しか打ってません同じラケットをもう一本所持していてあまり使用しなくなったのと新しいサブラケットを購入したので今回出品しました弾き、打球音も良く使いやすいラケットだと思いますなるべく値引きも頑張らせていただきます気になる点や画像の追加等ご要望がございましたらコメントしていただければなるべく早く対応させていただきます
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