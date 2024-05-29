ハートの国のアリス　バッグチャーム　リボン　クインロゼ　quinrose

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※※※プロフィールを必ずお読みください※※※⚠️受け取り、評価が遅い方の購入はお断りいたします⚠️※希望価格の登録はお断りいたしますプチプチで梱包し封筒に入れてポスト投函します。水色のチャームは外袋が異なります。未使用ですが中古ショップで購入したものも含まれるため傷みや汚れなどある場合がございます。ご了承の上購入をお願いします。クインロゼquinroseクローバーの国のアリスダイヤの国のアリススペードの国のアリスハトアリ※メッセージが無いと不安という方の購入はご遠慮ください※神経質な方の購入はご遠慮ください※値下げバラ売り取り置き不可※ゆうゆう⇆らくらくへ変更する場合があります。（購入者様の住所に使用できない文字が使用されている場合、ゆうゆうメルカリ便では発送できないためらくらくメルカリ便へ変更して発送いたしますのでご了承ください）