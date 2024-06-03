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ヨネックス YONEX エフレーザー7s 後衛 ソフトテニスラケット
商品番号 N30511092172
商品名

ヨネックス YONEX エフレーザー7s 後衛 ソフトテニスラケット
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスYONEXエフレーザー7s後衛ソフトテニスラケット傷、塗装ハゲがあります。画像で確認をお願い致します。元グリップはありません。ご希望があればガットは切ってグリップは剥がして発送します。あくまでも素人検品です。中古品であることをご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。グリップサイズ...1
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