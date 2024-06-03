ヨネックス YONEX エフレーザー7s 後衛 ソフトテニスラケット

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商品詳細
ヨネックスYONEXエフレーザー7s後衛ソフトテニスラケット傷、塗装ハゲがあります。画像で確認をお願い致します。元グリップはありません。ご希望があればガットは切ってグリップは剥がして発送します。あくまでも素人検品です。中古品であることをご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。グリップサイズ...1
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