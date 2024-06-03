【美品】スコッティキャメロン2020　ニューポート2　34インチ

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商品詳細
大手中古ショップにて新古品にて購入しております。ご安心ください。ラウンドでは3度程使用しましたが、買い換えのため出品します。カバーをつけてラウンドしておりましたので、傷や汚れのない美品です。
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