DIOR DIORIVIERAディオール ディオリビエラ　トートバッグ

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商品詳細
DIORDIORIVIERAディオールディオリビエラ トートバッグご覧いただきありがとうございます即購入OK、匿名発送新品未使用、限定非売品サイズ:横42cm縦35cmマチ12cm素人採寸の為、誤差はご了承ください。撮影環境やモニター環境により、実祭の色と違って見えることがございます。簡易包装、小さく圧縮して梱包する場合がございますので、畳みじわ等はご了承下さい。
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