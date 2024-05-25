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【14】インド刺繍リボン　リボンシュシュ
商品番号 L16973935981
商品名

【14】インド刺繍リボン　リボンシュシュ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,999 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪#グリーンアップルストアラッピングして発送いたしますので、プレゼント用に最適です。――――――――――――――――――――――――――――――★同封割引あり➀シュシュのみ2点購入→100円引き②シュシュのみ3点購入→200円引き③シュシュ＋ターバン購入→100円引き④シュシュ2点＋ターバン購入→280円引き⑤シュシュ1点＋ターバン2点購入→280円引き⑥シュシュ1点＋ターバン3点購入→460円引き※その他ゆうパケットポストのサイズ内に収まる範囲で割引いたします。（⚠コメント欄にご記入お願いいたします）まとめ買い申請の場合は値下げなしの欄にチェックを入れてください。申請承認後にこちらで上記割引金額に変更して再出品いたします。★シュシュ1点購入→普通郵便（追跡なし）　おまとめ購入→メルカリ便（追跡あり）――――――――――――――――――――――――――――――素敵なご縁をお待ちしております。よろしくお願いいたします。#ハンドメイド#handmade#シュシュ#リボンシュシュ#うさみみシュシュ#ナチュラル#綿麻ワッシャー#ヘアアクセサリー#ヘアゴム#インド刺繍リボン
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