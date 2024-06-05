入園入学６点セット☆BIG１２３カラフル

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ご覧いただきありがとうございます。入園入学準備におススメのレッスンバッグ、上履き入れ、お着替え袋、お弁当袋、巾着袋Ｓ、ランチョンマットの6点セットです。∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴ホワイトの生地にカラフルな大きな数字がランダムにプリントされたお洒落なデザイン✩⡱:゜自分のものだとすぐわかる、目を引く柄です☆∻∹⋰⋰ドキドキ、ワクワクな園、学校生活にいかがでしょうか。☆レッスンバッグと上履き入れの内布はキルティングでしっかりしています。☆レッスンバッグは内ポケット付き。☆袋類は全てお名前タグ付きですぐ記名できます。●サイズ○レッスンバッグ口幅40cm×高さ30cm(持ち手部分は除く)※持ち手を含めた高さ：42cm○上履き入れ口幅22cm×高さ30cm(持ち手部分は除く)※持ち手を含めた高さ：43cm○お着替え袋縦35cm×横30cm(持ち手部分は除く)※持ち手を含めた高さ：43cm○お弁当袋：口幅27cm×高さ19cm×マチ12cm(底の部分の幅は15cm)○巾着袋Ｓ：縦22cm×横18cm○ランチョンマット：縦30cm×横40cm多少の誤差はご容赦ください。＊レッスンバッグ、上履き入れのお洗濯は手洗いまたはネットのご使用をおすすめいたします。＊柄の出方が画像とは異なる場合がございます。種類···入園・入学セット柄・デザイン···プリント（ロゴなど）