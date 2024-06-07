【送料無料】 新品 マットレス セミダブル ボンネルコイル 圧縮ロール 厚め

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\\ご覧いただきありがとうございます/⭐大特価セール⭐快適な寝心地を追求したこだわりのマットレス！ふんわりニット生地×高密度ウレタンで一年中快適！ボンネルコイルを採用しましたので、身体を面でしっかり支えます！JISマットレス耐久試験では約100kgの荷重を8万回実施、耐久性も抜群です！圧縮ロール梱包で体積が3分の1以下の状態でお届けしますので、安心して搬入や移動をしていただけます！どうぞお早めにお買い求めください！【商品名】ボンネルコイルマットレスマットレスのみID2202420195\\1年保証付き/【サイズ】セミダブル：(約)幅120cm×長さ195×高さ14.5cm梱包：（約）28.5×28.5×123cm※各サイズ・重量は概算です。※圧縮ロールパッケージでお届けします。\\他のカラー、サイズはこちらから/#かぐやcom_マットレス【配送】送料無料（沖縄・離島は別途見積もり）ご購入とお支払いを確認次第、約2-4日後に発送いたします※土日祝の場合は、発送が翌営業日対応となります。※発送時期により、発送地域が異なることがございます。※全て玄関先でのお渡しとなります。気になることなどございましたら、コメント欄よりお気軽にご連絡ください！✅ご注意事項【組立品】お客様で組み立てが必要な商品になります。【ご入金】ご購入後は、24時間以内にお支払いください。【返品・交換】初期不良の場合はお届け後3日以内に限り返品対応可能です。返品の際は、配送時の梱包のままでお願いいたします。【画像】画像はメルカリのサイズに合わせておりますので、商品サイズは本文をご確認ください。【その他】必ずプロフィールをご確認ください。⭐ご案内⭐シンプルで洗練されたインテリアをお求めの方におすすめ！無印、ニトリ、IKEA(イケア)風のデザインアイテムを幅広く取り揃えております\\家具の出品一覧はこちらから/#かぐやcom_家具布団、ベッド、マットレスなどの寝具や椅子、ソファ、デスクセットから雑貨、オフィス用品、リビング収納、事務用テーブルまで幅広く商品を出品しておりますぜひご覧ください！\\全ての出品一覧はこちらから/#かぐやcom