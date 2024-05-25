1人掛けソファー 高座椅子 リクライニングチェア 天然木脚 低反発 コンパクト

【製品仕様】本体サイズ：幅70cm×奥行83cm×高さ90cm。材質：張り材：ポリエステル100%中材：ウレタンフォーム構造材：スチールパイプ脚部：ラバーウッド【3段階のリクライニング】背もたれは90度～180度のリクライニング可能、テレビを見ったリ、本を読んたり、お昼寝などシーンごとに自分好みの角度に調整できます。【ハイバックと肘掛けで包まれるようなホールド感】日常の疲れをそっと受け止めてくれる、自分だけの安心できる場所。うたた寝をしてしまいそうな安心感のある座り心地。使いやすさとソファーのような安心感が自慢のリラックスチェアです。【脚を外してフラットに】低い椅子が欲しくなったときは、木脚を外してフラットタイプにも。座椅子のように使えるから、ローテーブルやこたつに合わせてお使いになれます。また、柔らかい座り心地で長時間の使用でも疲れにくい仕様になっています。【掃除ロボットとの相性が良く、座面のお掃除もらくちん】ソファー周りの掃除がしやすいのは脚付きのタイプですが、掃除機が置くまで届かず億劫…。そんな嫌な思いは高さ12cmもある木脚で解消！ソファー下はロボット掃除機も余裕に入ります。【小物収納に便利なサイドポケット付き】※梱包サイズを小さくするため、肘置きは本体裏に収納されてお届けしております。商品取り扱い説明書の1ページ目をご参照し、組み立てをお願い致します。【アーチ状の肘掛け】もたれるときに体の側面が当たるひじ掛けにもウレタンをたっぷり詰め、心地よい柔らかさになっております。【ボリュームたっぷりのクッション性】たっぷり詰め込んだウレタンが優しく身体を包み込みます。沈み込みすぎない為、長時間座っていても痛くなりにくく、快適な座り心地を実感できます。【脚を外せばローソファに早変わり】座面の低いロータイプソファにすれば、お部屋の空間に余裕が生まれお部屋がすっきりとした印象に。【スペースを取らないコンパクト設計】座面幅約57cmの1人掛けソファー。限られた場所でも無理なく置けるのでひとり暮らしにもオススメ。【こだわりの生地】丁寧に編まれたファブリックは、耐久性がポイント。キャンバス生地のような手触りで、どんな季節でも快適に使用可能。



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